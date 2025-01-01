Выиграй книгу «Стражи Галактики. Часть 2» от издательства АСТ и Киноафиши!

Они, конечно, не Мстители и не Фантастическая Четвёрка (вы вообще о них хоть что-нибудь слышали?), но крутизны Ракете и его верному другу Груту не занимать. Недаром их разыскивают по всей Вселенной Marvel! В ходе заварушки в космическом порту пресловутая парочка спасает от отряда бадунов андроида-регистратора. Регистратор вовсе не отличается умом и сообразительностью, но за ним почему-то охотятся все, включая безжалостных кри и доблестный Корпус Новы. Чтобы в очередной раз предотвратить гибель всего сущего, Ракете и Груту предстоит поучаствовать в разборке поистине космических масштабов

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте первый роман Marvel о Стражах Галактики по мотивам популярного фильма!

