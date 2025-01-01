Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй книгу «Стражи Галактики. Часть 2» от издательства АСТ и Киноафиши!

Выиграй книгу «Стражи Галактики. Часть 2» от издательства АСТ и Киноафиши!

Дата окончания викторины: 20 мая 2017 12:00
Выиграй книгу «Стражи Галактики. Часть 2» от издательства АСТ и Киноафиши!

Они, конечно, не Мстители и не Фантастическая Четвёрка (вы вообще о них хоть что-нибудь слышали?), но крутизны Ракете и его верному другу Груту не занимать. Недаром их разыскивают по всей Вселенной Marvel! В ходе заварушки в космическом порту пресловутая парочка спасает от отряда бадунов андроида-регистратора. Регистратор вовсе не отличается умом и сообразительностью, но за ним почему-то охотятся все, включая безжалостных кри и доблестный Корпус Новы. Чтобы в очередной раз предотвратить гибель всего сущего, Ракете и Груту предстоит поучаствовать в разборке поистине космических масштабов

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте первый роман Marvel о Стражах Галактики по мотивам популярного фильма!

Выиграй книгу «Стражи Галактики. Часть 2» от издательства АСТ и Киноафиши!
Название

Победитель:

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше