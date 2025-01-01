Большой новогодний розыгрыш: 17 книжных новинок декабря!
Пополните свою библиотеку увлекательными романами на любой вкус!
Киноафиша и издательство ЭКСМО объявляет большой новогодний розыгрыш книг. На кону – 17 ярких новинок, которые сделают ваши каникулы незабываемыми. Русские и зарубежные авторы, триллеры и семейные саги – каждый найдёт роман по своему вкусу и настроению.
1. Мария Метлицкая — «Дом в Мансуровском»
2. Татьяна Корсакова — «Марионеточник»
3. Людмила Мартова — «Одна смертельная тайна»
4. Макс Максимов — «Небо над моим домом»
5. Татьяна и Анна Поляковы — «Три с половиной оборота»
6. Катя Качур — «Желчный ангел»
7. Маша Трауб — «Тропа желаний»
8. Лена Сокол — «Пожар»
9. Маркос Буэно, Лайя Лопес — «Тейлор Свифт. Дневник свифти»
10. Татьяна Степанова — «Четыре крыла»
11. Саша Хеллмейстер — «Безмолвный крик»
12. Сара Мурхэд — «Терапия безумия»
13. Женя Гравис — «Визионер»
14. Джек Андерсон — «Безнадежный пациент»
15. Мария Скрипова — «Тайный наблюдатель»
16. Роман Папсуев, Вера Камша – «Битва за Лукоморье. Книга 3»
17. Евгения Михайлова – «Бальзам из сожалений»
Победителя определит наш робот 24 декабря.
Победитель:
ezeri***@mail.ru