Большой новогодний розыгрыш: 17 книжных новинок декабря!

Дата окончания викторины: 24 декабря 2024 09:16
Пополните свою библиотеку увлекательными романами на любой вкус!

Киноафиша и издательство ЭКСМО объявляет большой новогодний розыгрыш книг. На кону – 17 ярких новинок, которые сделают ваши каникулы незабываемыми. Русские и зарубежные авторы, триллеры и семейные саги – каждый найдёт роман по своему вкусу и настроению.

1. Мария Метлицкая — «Дом в Мансуровском»

2. Татьяна Корсакова — «Марионеточник»

3. Людмила Мартова — «Одна смертельная тайна»

4. Макс Максимов — «Небо над моим домом»

5. Татьяна и Анна Поляковы — «Три с половиной оборота»

6. Катя Качур — «Желчный ангел»

7. Маша Трауб — «Тропа желаний»

8. Лена Сокол — «Пожар»

9. Маркос Буэно, Лайя Лопес — «Тейлор Свифт. Дневник свифти»

10. Татьяна Степанова — «Четыре крыла»

11. Саша Хеллмейстер — «Безмолвный крик»

12. Сара Мурхэд — «Терапия безумия»

13. Женя Гравис — «Визионер»

14. Джек Андерсон — «Безнадежный пациент»

15. Мария Скрипова — «Тайный наблюдатель»

16. Роман Папсуев, Вера Камша – «Битва за Лукоморье. Книга 3»

17. Евгения Михайлова – «Бальзам из сожалений»

Победителя определит наш робот 24 декабря.

Победитель:

ezeri***@mail.ru

Викторина окончена
