Разыгрываем призы к фильму «Птица»

Дата окончания викторины: 2 декабря 2024 09:08
Не пропустите в кино драмеди о юной бунтарке!

28 ноября в прокат выходит драма «Птица» с Барри Кеоганом в главной роли.

Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного человека по прозвищу Птица.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов.

Победителя определит наш робот 2 декабря.

Победитель:

kos82***@mail.ru

Викторина окончена
