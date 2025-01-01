Разыгрываем призы к фильму «Птица»
Не пропустите в кино драмеди о юной бунтарке!
28 ноября в прокат выходит драма «Птица» с Барри Кеоганом в главной роли.
Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного человека по прозвищу Птица.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов.
Победителя определит наш робот 2 декабря.
Победитель:
Викторина окончена