Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Хищные земли»

Дата окончания викторины: 11 ноября 2024 09:08
Не пропустите в кино фантастический экшн о противостоянии людей и монстров!

7 ноября в прокат выйдет фильм «Хищные земли».

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте фонарик-факел и мультитул с 11 функциями.

Победителей определит наш робот 11 ноября.

Победители:

svyatoy***@mail.ru;

mior***@mail.ru; svet04k***@yandex.ru; ssh_pv***@mail.ru.

Викторина окончена
