Разыгрываем приз к фильму «Агент на уикенд»

Дата окончания викторины: 7 октября 2024 10:13
Не пропустите в кино комедийный боевик от создателей «Заложницы»!

3 октября в прокат выходит экшн «Агент на уикенд» с Люком Эвансом в главной роли.

Он – спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она – лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только… не влюбиться друг в друга снова.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте радиоуправляемую машинку Феррари.

Победителя определит наш робот 7 октября.

Победитель:

ally.joe***@gmail.com

Викторина окончена
