Разыгрываем приз к фильму «Агент на уикенд»
Не пропустите в кино комедийный боевик от создателей «Заложницы»!
3 октября в прокат выходит экшн «Агент на уикенд» с Люком Эвансом в главной роли.
Он – спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она – лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только… не влюбиться друг в друга снова.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте радиоуправляемую машинку Феррари.
Победителя определит наш робот 7 октября.
Победитель:
ally.joe***@gmail.com
Викторина окончена