Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к мультфильму «Тайна планеты роботов»

Дата окончания викторины: 19 сентября 2024 09:48
Не пропустите в кино анимационные приключения юной изобретательницы и её суперсемейки!

12 сентября в прокат выходит мультфильм «Тайна планеты роботов».

У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение – робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте танцующего робота.

Разыгрываем призы к мультфильму «Тайна планеты роботов»

Победителей определит наш робот 19 сентября.

Победители:

gribko_78***@mail.ru; kis5s6***@yandex.ru.

Викторина окончена
