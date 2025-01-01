Разыгрываем призы к мультфильму «Тайна планеты роботов»
Не пропустите в кино анимационные приключения юной изобретательницы и её суперсемейки!
12 сентября в прокат выходит мультфильм «Тайна планеты роботов».
У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение – робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте танцующего робота.
Победителей определит наш робот 19 сентября.
Победители:
gribko_78***@mail.ru; kis5s6***@yandex.ru.
Викторина окончена