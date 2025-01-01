Меню
Разыгрываем призы к фильму «Револьвер»

Дата окончания викторины: 12 сентября 2024 10:37
Не пропустите в кино корейский детективный триллер о мести!

5 сентября в прокат выходит фильм «Револьвер».

Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она согласилась взять вину за преступление, которого не совершала. Отсидев гораздо больший срок и не получив обещанного вознаграждения, она жаждет лишь одного — отомстить тем, кто ее обманул.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов: коллекционные карточки, постер, зажигалка, стикеры и сладости от магазина «Красный дракон».

Победителей определит наш робот 12 сентября.

Победители:

chihuahua***@mail.ru nadja-***@mail.ru anzhela.derderyan***@gmail.com

Викторина окончена
