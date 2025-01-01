Разыгрываем книгу «Пираты галактики Барракуда»
Смотрите фильм и читайте книгу!
22 августа в прокат вышел семейный фантастический фильм «Пираты галактики Барракуда».
На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу сценариста Андрея Геласимова «Пираты галактики Барракуда».
Победителей определит наш робот 6 сентября.
Победители:
meowt***@mail.ru; shantu***@yandex.ru; 79601869***@yandex.ru.