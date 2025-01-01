Разыгрываем призы к фильму «Стрелок»

Меню
Дата окончания викторины: 30 августа 2024 09:02
Не пропустите в кино новый экшн от создателей «Форсажа»!

22 августа в прокат выходит фильм «Стрелок» с Морганом Фриманом и Люком Хемсвортом в главных ролях.

Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор для дартса.

Победителей определит наш робот 30 августа.

Победители:

oleg2012voro***@mail.ru kruzmarti***@yandex.ru

Викторина окончена
