Выиграй приз с символикой фильма «Стражи Галактики. Часть 2» от WDSSPR

С 4 мая в прокат выходит сиквел «Стражей Галактики». Фильм «Стражи Галактики 2» является пятнадцатым полнометражным проектом Marvel. В прошлой части герои, пританцовывая под хитовую музыку, повергли Ронана Обвинителя, который служит грозному титану Таносу. Но пока до самой масштабной битвы в истории киновселенной ещё далеко, Стражи Галактики, как они себя называют, отправятся на поиски отца Звёздного лорда, покинувшего его, когда тот был ещё мальчиком. Кого и что они встретят на своём пути, вы узнаете в одном из самых громких блокбастеров 2017 года.

