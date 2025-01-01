Разыгрываем призы от фестиваля «Лето PREMIER»
Для тех, кто ищет впечатления!
17 августа в пространстве «Севкабель Порт» пройдет масштабное событие онлайн-кинотеатра PREMIER. Кинопоказы популярных российских сериалов, встречи с актёрами, лекции, музыка и другие тематические события объединяют людей с самыми разными интересами и дарят моменты, которые хочется запомнить навсегда. Всё это на фестивале «Лето PREMIER»!
17 августа, 14:00 – 23:30, «Севкабель Порт», Фестиваль «Лето PREMIER».
Вход бесплатный по регистрации.
Регистрация https://leto-premier.timepad.ru/event/2991608/
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивный набор призов от фестиваля «Лето PREMIER». В наборе: попкорн, блокнот, термокружка, браслет, подписка на Premier (6 месяцев), кроссворд Premier х Прытков Денис.
Победителей определит наш робот 20 августа.
Победители:
ol-la-l8***@mail.ru; noparadi***@yandex.ru; st-mebe***@mail.ru.