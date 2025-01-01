Разыгрываем призы к фильму «Реальные зомби»

Не пропустите в кино комедию о зомби, живущих среди нас!

15 августа в прокат выходит фильм «Реальные зомби».

В будущем зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Трое любителей легких деньжат переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать их планам и вернуть похищенную злодеями бабулю.

