Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Реальные зомби»

Разыгрываем призы к фильму «Реальные зомби»

Дата окончания викторины: 19 августа 2024 09:50
Разыгрываем призы к фильму «Реальные зомби»

Не пропустите в кино комедию о зомби, живущих среди нас!

15 августа в прокат выходит фильм «Реальные зомби».

В будущем зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Трое любителей легких деньжат переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать их планам и вернуть похищенную злодеями бабулю.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте настольную игру «Зомби в доме».

Разыгрываем призы к фильму «Реальные зомби»

Победителей определит наш робот 19 августа.

Победители:

prjan***@list.ru; svyatoy***@mail.ru.

Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше