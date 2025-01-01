Разыгрываем призы к мультфильму «Как найти сокровища»

Меню
Дата окончания викторины: 29 июля 2024 10:05
Не пропустите в кино весёлое приключение мальчика-вундеркинда и его пушистого друга!

18 июля в прокат выходит мультфильм «Как найти сокровища».

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей - камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мягкую игрушку.

Победителя определит наш робот 29 июля.

Победитель:

gulya***@bk.ru

Викторина окончена
