Разыгрываем призы к мультфильму «Как найти сокровища»
Не пропустите в кино весёлое приключение мальчика-вундеркинда и его пушистого друга!
18 июля в прокат выходит мультфильм «Как найти сокровища».
Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей - камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мягкую игрушку.
Победителя определит наш робот 29 июля.
Победитель:
gulya***@bk.ru
Викторина окончена