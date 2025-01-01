Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем 5 главных книжных новинок июля

Разыгрываем 5 главных книжных новинок июля

Дата окончания викторины: 19 июля 2024 10:20
Разыгрываем 5 главных книжных новинок июля

Не упустите возможность пополнить личную библиотеку!

Отпускной сезон – отличный повод, чтобы найти время на чтение интересных книг. Отдыхайте от работы и наслаждайтесь книжными новинками от издательства «Эксмо».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор из пяти книг, которые скрасят ваш летний досуг.

1. «Храм Темного предка», Татьяна Степанова

Сама Судьба преподнесла Екатерине Петровской и Гектору Борщову незабываемый свадебный подарок — расследование дела пропавшей экспедиции…

2. «Новые райские кущи», Татьяна Алюшина

Искрометный микс элементов французского детектива, любви и семейных разборок в стиле дачного кооператива, умноженный на утонченный юмор и легкую иронию.

3. «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем», Михаил Лабковский

4. «Ген Рафаила», Катя Качур

Он — командир по должности, она — по жизни. Он вырастил сына, она — десятки детдомовцев. Они одиноки и вынуждены жить под одной крышей.

5. «Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь», Таня Щукина

Интернет-хит! «Русский Билли Миллиган» Светлана Богачева годами обманывала своих жертв, погружая их в мир придуманных персонажей.

Победителей определит наш робот 19 июля.

Победители:

chihuahua***@mail.ru jasminnikiti***@mail.ru

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше