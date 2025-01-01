Разыгрываем призы к фильму «Пришельцы»
Не пропустите в кино фантастический экшн об инопланетных преступниках, которые скрываются в телах землян.
20 июня в прокат выйдет фильм «Пришельцы».
На протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем главным героям предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте стильный пауэр-банк, чтобы оставаться на связи в любой ситуации.
Победителей определит наш робот 1 июля.
Победители:
79601869***@yandex.ru;
moya.m***@yandex.ru.
Викторина окончена