Разыгрываем призы к фильму «Пришельцы»

Дата окончания викторины: 1 июля 2024 11:40
Не пропустите в кино фантастический экшн об инопланетных преступниках, которые скрываются в телах землян.

20 июня в прокат выйдет фильм «Пришельцы».

На протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем главным героям предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте стильный пауэр-банк, чтобы оставаться на связи в любой ситуации.

Победителей определит наш робот 1 июля.

Победители:

79601869***@yandex.ru;

moya.m***@yandex.ru.

Викторина окончена
