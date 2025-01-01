Разыгрываем книгу Павла Воли «Петтерсы. Дети гор»

1 июня, в День защиты детей, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера аудиокниги Павли Воли «Петтерсы. Дети гор».

Библиотека детского профиля пополняется не только мультиками и фильмами, но и аудиокнигами. Первыми книгами стали приключенческие сказки Павла Воли. В подписке также доступна первая часть сказки «Петтерсы. Дети океанов».

Сюжет разворачивается вокруг семьи Петтерсов - родителей двух детей Майкла и Эшли, которые путешествуют по всему миру.

Вторая часть «Петтерсы. Дети гор» с 1 июня доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER. Будет интересно всей семье!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте печатную книгу Павла Воли «Петтерсы. Дети гор».

Победителей определит наш робот 21 июня.

Победители:

elovsk***@bk.ru; koshka-mary2***@ya.ru; rainbowm***@gmail.com; n***@mail.ru.