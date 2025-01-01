Разыгрываем приз к фильму «Полночь с дьяволом»
Не пропустите в кино мистический хоррор о телеведущем, который вызвал дьявола в прямом эфире!
6 июня в прокат выходит фильм ужасов «Полночь с дьяволом».
На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили – героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с символикой фильма.
Победителя определит наш робот 20 июня.
Победитель: molla***@gmail.com
Викторина окончена