Разыгрываем приз к фильму «Полночь с дьяволом»

Не пропустите в кино мистический хоррор о телеведущем, который вызвал дьявола в прямом эфире!

6 июня в прокат выходит фильм ужасов «Полночь с дьяволом».

На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили – героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с символикой фильма.

Победителя определит наш робот 20 июня.

