Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к мультфильму «10 жизней»

Разыгрываем призы к мультфильму «10 жизней»

Дата окончания викторины: 17 июня 2024 12:44
Разыгрываем призы к мультфильму «10 жизней»

Не пропустите в кино удивительную историю неугомонного кота Беккета, которому предстоит побывать в шкуре разных животных!

12 июня в прокат выходит веселая семейная анимация «10 жизней».

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет! Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте подушку с символикой мультфильма.

Разыгрываем призы к мультфильму «10 жизней»

Победителей определит наш робот 17 июня.

Победители:

shi***@gmail.com;

pur4ke-m***@mail.ru;

tan***@rambler.ru.

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше