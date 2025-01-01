Разыгрываем призы к мультфильму «10 жизней»

12 июня в прокат выходит веселая семейная анимация «10 жизней».

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет! Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте подушку с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 17 июня.

