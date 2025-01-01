Разыгрываем призы к мультфильму «Кунг-фу тигр»
Не пропустите в кино семейный мультфильм о волшебных и опасных приключениях!
16 мая в прокат выходит мультфильм «Кунг-фу тигр».
11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира – исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте шапку тигра с двигающимися ушами.
Победителей определит наш робот 23 мая.
