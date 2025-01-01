Выиграй приглашение на премьеру фильма «Последствия» от Люксор

7 апреля состоится мировая, в том числе и российская, премьера драмы «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Режиссёр картины Эллиотт Лестер известен по драме «Соловей» и брутальному триллеру с Джейсоном Стэйтемом «Без компромиссов». В своей новой работе «Последствия» он исследует личную трагедию Романа, который потерял жену и беременную дочь в результате страшной авиакатастрофы. В ту роковую ночь из-за ошибки диспетчера столкнулись два самолёта. Главный герой, одержимый идеей найти виновника случившегося, решает провести собственное расследование и спустя месяцы - выходит на того самого авиадиспетчера Пола.

Чтобы попасть на премьерный показ фильма, который пройдет 7 апреля в кинотеатре Люксор на Бухарестской, правильно ответьте на вопросы нашей викторины.

Обратите, внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Внимание! Победители:

Роман Лукин lastochka43@***

Дарья Ламсардис lamsardis@***

Татьяна Рассадина ahhayma@***

Рауан Шакиров shakirov.rauan@***

Сергей Николаев serega.nikoll@***