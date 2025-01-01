Выиграй приз с символикой мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» от WDSSPR
С 30 марта на экраны страны выходит мультфильм для всей семьи «Смурфики: Затерянная деревня»!
Наши любимые герои снова на большом экране! Оказывается, за пределами уютной деревни, в которой они живут, существует целый мир – красочный, волшебный и населенный загадочными созданиями. Природное любопытство заставляет смурфиков отправиться в путешествие навстречу разгадке новой тайны. А настоящая дружба, смелость и сообразительность помогают им в новом и довольно опасном приключении.
Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой мультфильма!
Обратите внимание! В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!
Внимание победители:
Ангелина Галка angelgalka19@***
Галина79 galasabirova@***
Максим80 mlevichev@***
makfl55 makfl55@***
Евгения evgeniyasvirina@*** Marinai marinoch_ka@***
Андрей Колычев 9552189@*** Дарья Кряжева dasha_vasilieva@*** Владимир Мацуев matsuev1108@*** Татьяна Рассадина ahhayma@***