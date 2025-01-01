Выиграй приз с символикой мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 6 апреля 2017 12:00
С 30 марта на экраны страны выходит мультфильм для всей семьи «Смурфики: Затерянная деревня»!

Наши любимые герои снова на большом экране! Оказывается, за пределами уютной деревни, в которой они живут, существует целый мир – красочный, волшебный и населенный загадочными созданиями. Природное любопытство заставляет смурфиков отправиться в путешествие навстречу разгадке новой тайны. А настоящая дружба, смелость и сообразительность помогают им в новом и довольно опасном приключении.

Обратите внимание! В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Внимание победители:

Ангелина Галка angelgalka19@***

Галина79 galasabirova@***

Максим80 mlevichev@***

makfl55 makfl55@***

Евгения evgeniyasvirina@*** Marinai marinoch_ka@***

Андрей Колычев 9552189@*** Дарья Кряжева dasha_vasilieva@*** Владимир Мацуев matsuev1108@*** Татьяна Рассадина ahhayma@***

Викторина окончена
