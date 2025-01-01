Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Живое» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой фильма «Живое» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 29 марта 2017 12:00
Выиграй приз с символикой фильма «Живое» от WDSSPR

На экраны выходит триллер «Живое» с Райан Рейнольдсом, Джейком Джилленхолом и Ребеккой Фергюсон.

Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

Ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма. Выиграй приз с символикой фильма «Живое» от WDSSPR

Обратите внимание! В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.

Внимание! Победители викторины:

metaxav@***

tsival@***

stella_21@***

jukowaalyona@***

kate.koldaeva@***

Викторина окончена
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше