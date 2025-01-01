Выиграй приз с символикой фильма «Живое» от WDSSPR
На экраны выходит триллер «Живое» с Райан Рейнольдсом, Джейком Джилленхолом и Ребеккой Фергюсон.
Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.
Ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.
Обратите внимание! В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.
Внимание! Победители викторины:
metaxav@***
tsival@***
stella_21@***
jukowaalyona@***
kate.koldaeva@***
Викторина окончена