15 июня в прокат вышел испанский фильм «В ожидании Дали».

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

ShinHan стремится вдохновлять художников, выпуская продукты превосходного качества. Корейская компания использует традиционные методы производства, уникальным образом модернизированные за десятилетия. Послание ShinHan миру искусства – быть искренними, творческими и гармоничными.

