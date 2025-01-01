Разыгрываем призы к фильму «В ожидании Дали»

Меню
Дата окончания викторины: 6 июля 2023 10:31
Яркая летняя комедия уже в кино!

15 июня в прокат вышел испанский фильм «В ожидании Дали».

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор акварели ShinHan Professional, состоящий из 30 ярких цветов.

ShinHan стремится вдохновлять художников, выпуская продукты превосходного качества. Корейская компания использует традиционные методы производства, уникальным образом модернизированные за десятилетия. Послание ShinHan миру искусства – быть искренними, творческими и гармоничными.

Победителей определит наш робот 6 июля. Победители:

vasilisazaytseva6***@gmail.com ostrouhova2***@mail.ru ta***@yandex.ru

