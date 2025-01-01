Разыгрываем призы к фильму «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»

Не пропустите в кино комедию о поиске сокровищ!

29 июня в прокат выходит французский приключенческий фильм «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде».

Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте сертификат на «Городское сафари» от компании «Эмпрана».

Победителей определит наш робот 7 июля.

Победители:

giti***@mail.ru; kristeno***@mail.ru