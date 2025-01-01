Разыгрываем призы к фильму «Мулан: Рождение легенды»

29 июня в прокат выходит китайский исторический экшн «Мулан: Рождение легенды».

Храбрая и отважная красавица Мулан — дочь опытного китайского воина. Во время, когда армия врагов вторгается на границу, Мулан в мужском обличье отправляется на войну вместо больного отца от которого она унаследовала любовь к родине и готовность защищать её. Мулан ждёт множество испытаний, получится ли у нее спасти Китай? Вернуться домой к родным? И, конечно же, найти свою любовь.

