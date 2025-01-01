Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Мулан: Рождение легенды»

Дата окончания викторины: 5 июля 2023 10:52
Не пропустите в кино эпичную историю о девушке-воине!

 

29 июня в прокат выходит китайский исторический экшн «Мулан: Рождение легенды».

Храбрая и отважная красавица Мулан — дочь опытного китайского воина. Во время, когда армия врагов вторгается на границу, Мулан в мужском обличье отправляется на войну вместо больного отца от которого она унаследовала любовь к родине и готовность защищать её. Мулан ждёт множество испытаний, получится ли у нее спасти Китай? Вернуться домой к родным? И, конечно же, найти свою любовь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на тайский массаж в SPA-Салон «Thai dream».

Победителей определит наш робот 5 июля.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

julia-leonov***@yandex.ru; miss.sitenk***@yandex.ru; niksta***@mail.ru; novaj***@yandex.ru.

Викторина окончена
