Разыгрываем призы к фильму «В ожидании Дали»

Дата окончания викторины: 20 июня 2023 09:50
Не пропустите в кино самую вкусную комедию этого года!

15 июня в прокат выходит фильм «В ожидании Дали».

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте творческие призы, предоставленные компанией МРМ.

Описание призов:

Масляный сет:

  • Холст на подрамнике Finenolo 100% хлопок 280 г/кв.м 20*30 см
  • Набор кистей Finenolo мягкая синтетика 6 шт
  • Базовый набор масляных красок ShinHan Sh: белила титановые, охра желтая, желтый лимонный, ультрамарин, красный китайский, кармин

Акварельный сет х 2:

  • Бумага для акварели Finenolo, А4 (10% хлопка, фактура торшон)
  • Набор кистей Finenolo мягкая синтетика 6 шт
  • Базовый набор акварельных красок ShinHan Professional: охра желтая, красный, вермилион, желтый лимонный, коричневый, кобальт синий)

Графический сет х 2:

  • Альбом для графики Finenolo на спирали, А4
  • Набор для скетчинга Finenolo из 27 предметов в пенале (3 угольных карандаша, 16 чернографитных карандашей, удлинитель для карандашей, 3 растушевки, нож для заточки карандашей, ластик-клячка, каучуковый ластик).
  • Набор пигментных линеров Finenolo, 7 штук (черный).

Победителей определит наш робот 20 июня.

Победители:

meowt***@mail.ru neversaynev***@rambler.ru Akorna2***@yandex.ru dorogoboga***@gmail.com lil-bar***@mail.ru

