Разыгрываем космические призы к фильму «Вызов»

Первый фильм, снятый в космосе, уже в кино!

20 апреля в прокат вышла остросюжетная драма Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем в главных ролях.

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы, предоставленные PRO COSMOS, Главкосмосом и Роскосмосом. Среди призов - брелоки, брелоки-ремувки, брелоки-космонавты, наклейки, стикерпаки, сумка-шоппер, космическая еда и ланчбоксы.

Победителей определит наш робот 19 мая.

Победители:

det***@yandex.ru iwanow.ca***@mail.ru pr_t***@mail.ru zlatantheb***@bk.ru stir4k***@mail.ru