Выиграй приз с символикой фильма «Танцы насмерть»

Дата окончания викторины: 27 марта 2017 12:00
С 6 апреля на экраны выходит новый блокбастер под названием «Танцы насмерть».

2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку — участницу состязания и решает любой ценой спасти её жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

Обратите внимание, в викторине могу участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Внимание! Победители викторины:

parazit29@*** awchik@*** alfa-plus@*** kate.koldaeva@*** alinka_ru@***

Викторина окончена
