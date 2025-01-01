Разыгрываем лимитированную куртку к премьере 5 сезона сериала «Ольга»

10 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ зрители увидели премьерные серии пятого сезона комедийного хита «Ольга».

Авторы проекта напоследок подготовили непростые испытания не только для Ольги, но и для основных персонажей: Ленки, Чичи, Тимофея, Юргена и Льва. Все сложные жизненные ситуации, как обычно, будут сопровождаться искромётным юмором и экшеном.

Несмотря на финал истории на экране, сериал продолжит жить в реальности. Так, художница Мария Янковская разработала дизайн джинсовой куртки главной героини сериала «Ольга», на чьих плечах держится вся семья. На куртке красуется знаменитая фраза «Смотри у меня», которая дополнена изображением глаз Яны Трояновой.

«Ольга давно полюбилась миллионам зрителей, поскольку это некий собирательный образ россиянки с характером. В работе я подчеркнула этот момент, а благодаря доверию со стороны команды ТНТ, создавать дизайн было для меня максимально легко», — отметила дизайнер Мария Янковская.

