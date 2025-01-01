Разыгрываем призы к премьере мультсериала «Колдуй отсюда»
Не пропустите анимационное фэнтези для взрослых!
Онлайн-кинотеатр PREMIER совместно с телеканалом 2х2 презентуют новый мультсериал для взрослых «Колдуй отсюда».
Анимационный сериал «Колдуй отсюда» рассказывает о злоключениях волшебницы Мерлин, которая практикует чёрную магию и чёрный юмор. Анимационный блокбастер от создателей «Нигдегорода» будет интересен и взрослым, и более молодой аудитории, старше 16 лет.
Все серии смотрите с 1 марта в эфире 2х2 по будням в 20:05 и в онлайн-кинотеатре Premier.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой канала 2х2. В него входит придверный коврик, стикеры, а также футболка или блокнот.
Победителей определит наш робот 16 марта.
Победители:
huszt***@mail.ru victoria_roma4***@mail.ru cool.albina***@yandex.ru