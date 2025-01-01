Разыгрываем призы к премьере мультсериала «Колдуй отсюда»

Меню
Дата окончания викторины: 16 марта 2023 11:16
Не пропустите анимационное фэнтези для взрослых!  

Онлайн-кинотеатр PREMIER совместно с телеканалом 2х2 презентуют новый мультсериал для взрослых «Колдуй отсюда».

Анимационный сериал «Колдуй отсюда» рассказывает о злоключениях волшебницы Мерлин, которая практикует чёрную магию и чёрный юмор. Анимационный блокбастер от создателей «Нигдегорода» будет интересен и взрослым, и более молодой аудитории, старше 16 лет.

Все серии смотрите с 1 марта в эфире 2х2 по будням в 20:05 и в онлайн-кинотеатре Premier.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор с символикой канала 2х2. В него входит придверный коврик, стикеры, а также футболка или блокнот.

Победителей определит наш робот 16 марта.

Победители:

huszt***@mail.ru victoria_roma4***@mail.ru cool.albina***@yandex.ru

Викторина окончена
