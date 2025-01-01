Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Красавица и чудовище» от WDSSPR

Викторина к фильму «Красавица и чудовище» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 16 марта 2017 15:57
Викторина к фильму «Красавица и чудовище» от WDSSPR

Любимая сказка «Красавица и чудовище» оживает и возвращается на экраны, на этот раз в качестве художественного фильма. Ремейк одноименного мультфильма вновь расскажет о прекрасном принце Адаме, которого обозлённая Волшебница превратила в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток. В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Итоги конкурса будут подведены 19 марта. Только для жителей Санкт-Петербурга.

В широкий прокат фильм «Красавица и чудовище» выходит 16 марта 2017 года.

Викторина к фильму «Красавица и чудовище» от WDSSPR

Внимание! Победители викторины:

Olga Kirshina olga.kirshina@***

Алия Николаева dreamland_02@ ***

Nazilya Galieva galieva.nazilya@ ***

Екатерина mosya84@***

merlin999 merlin999@***

Соломыкина sil25@ ***

Игорь Потапов igormak@***

Оля Соловейчик soloveimoi@***

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше