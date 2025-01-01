Викторина к фильму «Красавица и чудовище» от WDSSPR

Любимая сказка «Красавица и чудовище» оживает и возвращается на экраны, на этот раз в качестве художественного фильма. Ремейк одноименного мультфильма вновь расскажет о прекрасном принце Адаме, которого обозлённая Волшебница превратила в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток. В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

