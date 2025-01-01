Разыгрываем призы к премьере финального сезона сериала «Жуки»

5 декабря на канале ТНТ стартует премьера финального сезона комедийного сериала «Жуки».

Полюбившихся героев в исполнении Вячеслава Чепуренко, Павла Комарова и Вадима Дубровина, ждут новые забавные и опасные приключения.

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг трех IT-специалистов - Никиты, Дэна и Артемия. Они разработали уникальное приложение для смартфонов и вот-вот продадут его за баснословные деньги. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…

Победитель:

galieva.nazi***@gmail.com