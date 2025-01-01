Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к премьере финального сезона сериала «Жуки»

Разыгрываем призы к премьере финального сезона сериала «Жуки»

Дата окончания викторины: 15 декабря 2022 10:27
Разыгрываем призы к премьере финального сезона сериала «Жуки»

Не пропустите выход третьего сезона на ТНТ!

5 декабря на канале ТНТ стартует премьера финального сезона комедийного сериала «Жуки».

Полюбившихся героев в исполнении Вячеслава Чепуренко, Павла Комарова и Вадима Дубровина, ждут новые забавные и опасные приключения.

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг трех IT-специалистов - Никиты, Дэна и Артемия. Они разработали уникальное приложение для смартфонов и вот-вот продадут его за баснословные деньги. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов с символикой канала ТНТ – толстовку, футболку и носки.

Победителя определит наш робот 15 декабря.

Победитель:

galieva.nazi***@gmail.com

Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше