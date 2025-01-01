Разыгрываем призы к премьере реалити-шоу «Наследники и самозванцы»

Меню
Дата окончания викторины: 22 ноября 2022 11:02
Не пропустите новое захватывающее шоу на канале ТВ-3!

В субботу, 12 ноября, в 17:00 на ТВ-3 стартует новое большое экстремальное реалити-шоу «Наследники и самозванцы» с ведущей Ляйсан Утяшевой. Звёзды шоу-бизнеса – знаменитые актёры, популярные блогеры и спортсмены вступят в сражение за наследство таинственного миллионера размером до 5 000 000 рублей в первом реалити-шоу в жанре детектива.

В шоу «Наследники и самозванцы» примут участие 18 звёздных игроков: Дава, Айза, Алёна Шишкова, певица Татьяна Котова, актриса Виктория Агалакова, актёр Анар Халилов, телеведущие Елена Ханга и Юлия Коваль, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Светлана Ромашина, экстрасенс Влад Кадони, а также блогеры Карина Кросс, Саша Стоун, Наташа Гасанханова и Серафим Сашлиев. Имена ещё трёх участников засекречены и станут известны только после премьеры.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте один из эксклюзивных призов с символикой канала ТВ-3 – беспроводное зарядное устройство, ланч-бокс, керамическая ёмкость для специй, сумка-шопер, сумка-авоська или блокнот с ручкой.

Победителей определит наш робот 22 ноября.

Победители:

alisagoodg***@rambler.ru krutaya.yel***@yandex.ru alexr***@inbox.ru

Викторина окончена
