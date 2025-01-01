Меню
Дата окончания викторины: 9 марта 2017 12:00
16 марта на экраны выходит новая российская комедия "Везучий случай".

Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов . . . но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам

Всероссийская премьера фильма пройдет в кинотеатрах Синема Парк. Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный на двоих на премьерный показ, который пройдет 10 марта в 19-00.

Викторина «Везучий случай» от СИНЕМА ПАРК

Внимание! Победители викторины:

Девяткин Андрей goldred@****.ru

Зайончковская Алена neshka****@****.com

Татьяна Рассадина ahhayma@****.ru

Христ Евгений Evgen-******@****.ru

Викторина окончена
