Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Дети тьмы»

Разыгрываем призы к фильму «Дети тьмы»

Дата окончания викторины: 12 сентября 2022 09:32
Разыгрываем призы к фильму «Дети тьмы»

Не пропустите в кино британский хоррор о пропавших детях и древнем проклятии!

1 сентября в прокат выходит фильм ужасов «Дети тьмы».

Не веря в самоубийство отца, Хелен начинает собственное расследование обстоятельств его смерти. Она понимает, что в квартире происходит что-то странное и пугающее. Соседи рассказывают, что в этом районе пропадали дети, и за этими исчезновениями будто бы стояло потустороннее существо, которое дети называли Сакхэд. Чтобы узнать правду Хелен придется раскрыть тайну пропавших детей и снять проклятие тьмы.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте гирлянду.

Разыгрываем призы к фильму «Дети тьмы»

Победителя определит наш робот 12 сентября.

Победитель:

leonova_nn***@mail.ru

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше