Разыгрываем призы к фильму «Дети тьмы»
Не пропустите в кино британский хоррор о пропавших детях и древнем проклятии!
1 сентября в прокат выходит фильм ужасов «Дети тьмы».
Не веря в самоубийство отца, Хелен начинает собственное расследование обстоятельств его смерти. Она понимает, что в квартире происходит что-то странное и пугающее. Соседи рассказывают, что в этом районе пропадали дети, и за этими исчезновениями будто бы стояло потустороннее существо, которое дети называли Сакхэд. Чтобы узнать правду Хелен придется раскрыть тайну пропавших детей и снять проклятие тьмы.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте гирлянду.
Победителя определит наш робот 12 сентября.
Победитель:
leonova_nn***@mail.ru
Викторина окончена