Разыгрываем призы к мультфильму «Гостья из космоса»

Не пропустите в кино анимационную историю о дружбе!

25 августа в прокат выходит семейный мультфильм «Гостья из космоса».

11-летний Аллан вместе с отцом вынуждены переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте водяной бластер!

Победителей определит наш робот 30 августа.

Победители:

evgescha-an***@mail.ru ar***@mail.ru minoff***@yandex.ru