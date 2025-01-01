Меню
Дата окончания викторины: 18 августа 2022 10:02
Разыгрываем призы к фильму «Вышка»

Триллер о девушке-экстремалке и ее отчаянной борьбе со стихией!

11 августа в прокат выходит остросюжетная лента «Вышка».

Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на посещение самой высокой открытой смотровой площадки в Европе - #ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ, которая расположена в башне Око в Москва-сити.

Победителей определит наш робот 18 августа.

Победители:

gorbachev_***@bk.ru tere***@rambler.ru

Викторина окончена
