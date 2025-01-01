Разыгрываем билеты на иммерсивную прогулку SOMNUM в Петербурге!

Все лето до конце сентября в центре Петербурга проходят прогулки SOMNUM.

Проект придумал режиссер Степан Пектеев (БДТ), а позоботился о реалистичности историк Лев Лурье. Для погружения гостям выдают наушники, в них голоса актеров и музыка, и своего рода подзорную трубу - монокуляр. Через нее удобнее наблюдать за актерами! Но сюжета нет. Вместо него - впечатления, которые появляются у каждого гостя - сочетание звуков, картин, ароматов.

Правильно ответьте на вопросы про героев прогулки и выиграйте 2 билета на один из показов.

Победителя определит наш робот 8 августа.

Победитель:

majoa***@yandex.ru