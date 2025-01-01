Разыгрываем призы к фильму «Бультерьер» от кинопрокатной компании «Вольга»

16 июня в прокат вышел фильм Василия Быстрова «Бультерьер», в котором главную роль сыграл кикбоксер Владимир Минеев.

Боец Макс Холодов по кличке Бультерьер является звездой смешанных боевых искусств. После серьезной травмы в ринге, его жизнь идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы пережить череду неудач и обрести новый смысл жизни, Макс уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов: бейсболку и футболку от бренда MineevTeam, и постер, подписанный Владимиром Минеевым.

Победителей определит наш робот 14 июля.

Победители:

miss.sitenk***@yandex.ru

chron_pet***@mail.ru