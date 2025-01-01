Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Бультерьер» от кинопрокатной компании «Вольга»

Разыгрываем призы к фильму «Бультерьер» от кинопрокатной компании «Вольга»

Дата окончания викторины: 14 июля 2022 11:07
Разыгрываем призы к фильму «Бультерьер» от кинопрокатной компании «Вольга»

Жизненная спортивная драма уже в кино!

16 июня в прокат вышел фильм Василия Быстрова «Бультерьер», в котором главную роль сыграл кикбоксер Владимир Минеев.

Боец Макс Холодов по кличке Бультерьер является звездой смешанных боевых искусств. После серьезной травмы в ринге, его жизнь идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы пережить череду неудач и обрести новый смысл жизни, Макс уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов: бейсболку и футболку от бренда MineevTeam, и постер, подписанный Владимиром Минеевым.

Разыгрываем призы к фильму «Бультерьер» от кинопрокатной компании «Вольга»

Победителей определит наш робот 14 июля.

Победители:

miss.sitenk***@yandex.ru

chron_pet***@mail.ru

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше