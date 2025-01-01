Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR

Совсем скоро на экраны выходит действительно долгожданный фильм Дэнни Бойла, получивший название «Т2: Трейнспоттинг», но являющийся сиквелом культового фильма «На игле».

Прошло двадцать лет. Рентон (Юэн МакГрегор) возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

