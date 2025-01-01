Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR

Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 13 марта 2017 12:00
Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR

Совсем скоро на экраны выходит действительно долгожданный фильм Дэнни Бойла, получивший название «Т2: Трейнспоттинг», но являющийся сиквелом культового фильма «На игле».

Прошло двадцать лет. Рентон (Юэн МакГрегор) возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма

Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR

Внимание! Победители викторины:

Ерлан Муса erlan.musa@***.ru

Александр Косенко kosenko.sashulya@***.ru

Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше