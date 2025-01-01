Разыгрываем приз к фильму «Открытое море: Монстр глубины»

Не пропустите в кино триллер о безжалостном морском монстре!

14 июля в прокат выходит хоррор «Открытое море: Монстр глубины» кинопрокатной компании «Капелла Фильм».

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте надувную акулу для плавания.

Победителя определит наш робот 21 июля.

Победитель:

kir_germ***@mail.ru