Разыгрываем золотые украшения от SUNLIGHT

Дата окончания викторины: 12 июля 2022 09:02
Побалуйте себя и своих близких!

Портал Киноафиша и ювелирный гипермаркет SUNLIGHT запускают совместный конкурс с щедрыми призами.

SUNLIGHT – ювелирная сеть №1 в России, которую выбирают более 20 млн женщин.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат номиналом в 2000 рублей в ювелирный гипермаркет SUNLIGHT.

Победителей определит наш робот 12 июля.

Победители:

biryuc***@mail.ru

tartila2***@mail.ru

f0ckinspec***@gmail.com

alina1994***@ya.ru

seim***@rambler.ru

Викторина окончена
