Викторина к фильму «Т2: Трейнспоттинг» от WDSSPR и Киноафиши

Совсем скоро на экраны выходит действительно долгожданный фильм Дэнни Бойла, получивший название «Т2: Трейнспоттинг», но являющийся сиквелом культового фильма «На игле». Киноафиша и кинопрокатная компания WDSSPR устраивают предпремьерный показ фильма.

Прошло двадцать лет. Рентон (Юэн МакГрегор) возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и получите 5 приглашений на двоих на показ, который пройдет 7 марта в 19-00 в кинотеатре Люксор на Бухарестской. Победители будут выбраны в случайном порядке из списка электронных адресов. Убедительная просьба, указывать верный e-mail.

Внимание! Победители викторины:

Андрей Девяткин goldred***ru Марина Волкова ami_na***ru Илья Степанов i.ciber***ru Константин Лукьянцов lukyantsov.k***ru Роман Альбертов alfa-plus***ru