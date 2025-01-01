Разыгрываем призы к аниме «Красавица и дракон»

14 апреля в прокат выходит аниме «Красавица и дракон».

Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире – она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве «U», где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность – знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

