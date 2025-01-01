Разыгрываем призы к аниме «Красавица и дракон»

Меню
Дата окончания викторины: 26 апреля 2022 10:29
Не пропустите в кино приключения девочки-подростка в виртуальном мире!

14 апреля в прокат выходит аниме «Красавица и дракон».

Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире – она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве «U», где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность – знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте свитшот с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 26 апреля.

Победители:

kirnozks***@mail.ru

vk-plus***@yandex.ru

Викторина окончена
