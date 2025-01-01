Разыгрываем призы к фильму «Худший человек на свете»

Меню
Дата окончания викторины: 11 апреля 2022 10:26
Станьте обладателем уникальной толстовки!

С 24 марта не пропустите в кино скандинавскую комедийную драму Йоакима Триера «Худший человек на свете» от кинопрокатной компании Arthouse.

Джули часто оказывается в центре внимания. То она встречается с успешным автором комиксов, то кардинально меняет профессию, то красит волосы в новый яркий цвет. И, вроде, все ей дается легко, но свобода выбора не позволяет понять, кто она и кем хочет быть на самом деле.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте толстовку с уникальным принтом, созданным совместно с видеосервисом Wink. В онлайн-кинотеатре фильм «Худший человек на свете» эксклюзивно покажут в апреле.

Победителей викторины определит наш робот 11 апреля.

Победители:

dorogobog***@mail.ru

daru_myr***@mail.ru

Викторина окончена
