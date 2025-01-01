Разыгрываем призы к фильму «Мания»

Меню
Дата окончания викторины: 30 марта 2022 11:44
Не пропустите в кино триллер о студентке, одержимой своей мечтой!

24 марта в прокат выходит фильм «Мания».

Первокурсница Алекс одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.

Правильно ответьте на вопрос викторины и выиграйте свитшот с символикой фильма.

Победителя определит наш робот 30 марта.

Победитель:

bonduel199***@mail.ru

