Разыгрываем призы к фильму «Мания»
Не пропустите в кино триллер о студентке, одержимой своей мечтой!
24 марта в прокат выходит фильм «Мания».
Первокурсница Алекс одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.
Правильно ответьте на вопрос викторины и выиграйте свитшот с символикой фильма.
Победителя определит наш робот 30 марта.
Победитель:
bonduel199***@mail.ru
Викторина окончена