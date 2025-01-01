Разыгрываем призы к фильму «Синдром»
Мистический хоррор о череде самоубийств, охвативших Санкт-Петербург.
17 февраля в прокат выходит фильм «Синдром» с Дарьей Мельниковой в главной роли.
Санкт-Петербург, наши дни. Город шокирован цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру - Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну.
