Разыгрываем призы к фильму «Синдром»

Дата окончания викторины: 3 марта 2022 10:21
Мистический хоррор о череде самоубийств, охвативших Санкт-Петербург.

17 февраля в прокат выходит фильм «Синдром» с Дарьей Мельниковой в главной роли.

Санкт-Петербург, наши дни. Город шокирован цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру - Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – футболку и постер.

Победителей определит наш робот 3 марта.

Победители:

juli***@mail.ru

vsemspi***@yandex.ru

Викторина окончена
