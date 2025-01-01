Меню
Викторина к фильму «Обитель Зла: Последняя глава» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 15 февраля 2017 12:00
С 10 февраля в прокат выходит заключительная часть франшизы о постапокалиптической войне с зомби - «Обитель Зла: Последняя глава».

Лента «Обитель зла: Последняя глава» продолжает сюжетную линию предыдущей части. После ужасного предательства Вескера, Элис становится единственной, кто сможет изменить ход истории. Для этого ей придётся вернуться в Раккун-сити, чтобы вступить в противостояние с корпорацией «Амбрелла». Весь мир находится под угрозой вымирания, и чтобы этого не допустить, Элис и её союзникам придётся одолеть полчища кровожадных монстров. Но её главной целью является уничтожение корня зла, путь к которому будет сложным и тернистым.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.

Викторина окончена
