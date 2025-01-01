Викторина «Люди Икс» от Синема парк и RealD

Двадцатый Век Фокс СНГ и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс для true-фанатов комиксов и Вселенной Marvel. Несколько счастливчиков, которые первыми ответят правильно на вопросы викторины, смогут попасть на специальный марафон фильмов «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис» 14 мая – за 5 дней до официального начала российского проката последней части киносаги.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте билет на марафон «Людей Икс», который сотоится 14 мая 2016 в 16-00 в кинотеатре Синема Парк.

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Челябинска!