Разыгрываем третью книгу Кэролайн Кепнес из серии «Ты»

В преддверии 14 февраля разыгрываем новую книгe Кэролайн Кепнес «Ты меня любишь» от издательства Эксмо. История о романтичном убийце в поисках настоящей любви, легшая в основу сериала «Ты» на Netflix.

Убийца-романтик Джо Голдберг покончил с большими городами. Покончил с их мерзкими жителями, с интригами… и с девушкой, которую любил. Теперь он сливается с природой на уютном острове неподалеку от Сиэтла. Впервые за долгое время Джо может просто дышать.

Он устраивается на работу в местную библиотеку… и там встречает ее: Мэри Кей Димарко. Без нее Джо нет жизни. Он станет для нее незаменимым, подставив плечо, на котором можно поплакать, протянув руку помощи. Со временем оба они исцелят свои душевные раны и будут жить долго и счастливо в этом сонном городке… Проблема в том, что у Мэри Кей уже есть жизнь. Она мать. Она друг. Она… занята. Значит, надо ее освободить…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте третью книгу из популярной серии «Ты».

Победителей определит наш робот 21 февраля.

Победители:

zodgen***@gmail.com 2331***@mail.ru tor_mol***@mail.ru